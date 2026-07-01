رد حازم من إيران بعد تهديد إسرائيل باستهداف خامنئي

وصرح عراقجي بأن بنود مذكرة التفاهم التي توسطت فيها باكستان، والتي تهدف إلى وضع مسار لاتفاق طويل الأمد بين طهران وواشنطن "واضحة وضوح الشمس ومتاحة للجميع".
وكتب عراقجي عبر حسابه على موقع إكس قائلاً: "لقد ألزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة باحتواء حيواناتها الأليفة في تل أبيب. إذا تجاهلوا سيدهم، فسوف تؤدبهم إيران. أي تهديد لشعبنا وقيادتنا سيواجه ردًا قويًا وفوريًا".
وجاءت كلمات عراقجي بعد تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي "مُستهدف بالقتل"، وذلك في تصريحات نقلها موقع "واي نت" الإسرائيلي، الاثنين.
وتواصلت شبكة "سي إن إن" مع مكتب كاتس للتعليق.
ولم يظهر خامنئي علنًا منذ تنصيبه في أوائل مارس/آذار، عقب اغتيال سلفه ووالده، علي خامنئي، في غارة إسرائيلية أواخر فبراير/شباط. حينها، نشر كاتس على موقع إكس أن "أي زعيم تعينه طهران لمواصلة قيادة خطة تدمير إسرائيل، وتهديد الولايات المتحدة والعالم الحر ودول المنطقة، وقمع الشعب الإيراني، سيكون هدفًا واضحًا".
في سياق متصل، اقتصر تواصل خامنئي منذ تنصيبه على بيانات تُقرأ عبر مذيعي الأخبار على قناة "الإذاعة والتلفزيون الإيرانية" الحكومية، وتشير التقارير إلى إصابته في التفجير الذي أودى بحياة والده.
وتقيم السلطات الإيرانية في وقت لاحق هذا الشهر مراسم جنازة علي خامنئي في الفترة من 4 إلى 9 يوليو/تموز في عدة مدن إيرانية وعراقية.
وأثارت أهمية هذه المراسم تكهنات بإمكانية ظهور المرشد الجديد علنًا.
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