رسائل تثير الذعر بين الأوكرانيين المقيمين في الولايات المتحدة

ووفقا لمعلومات الوكالة، تلقى الكثير من الأوكرانيين الذين قدموا للعيش في الولايات المتحدة بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، رسائل إلكترونية من السلطات تطالبهم بمغادرة البلاد.
وجاء في الإشعار، أنه تم شطب الصفة التي منحت سابقا للوافدين المذكورين، وأنه توجد لدى الأوكرانيين المذكورين فقط سبعة أيام لمغادرة البلاد، وإلا، كما جاء في الرسالة، فإن "الحكومة الفيدرالية سوف تعثر عليكم".
في وقت لاحق، أعلنت السلطات الأمريكية ذات العلاقة، أن الرسائل أرسلت عن طريق الخطأ، وأن البرنامج الذي كان الأوكرانيون يزورون الولايات المتحدة بموجبه منذ عام 2022 ، لا يزال ساري المفعول ولم يتم إنهاؤه.
وفي مارس الماضي، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية ومصادر مطلعة أخرى، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإلغاء الوضع القانوني المؤقت لنحو 240 ألف أوكراني يعيشون في البلاد.
روسيا اليوم
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