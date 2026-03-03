رسالة إلى 50 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط: انتهى وقت الاستعداد وحان وقت التحرك!

الوكيل الإخباري- وجه قائد القيادة المركزية الأمريكية رسالة إلى نحو 50 ألفا من أفراد القوات المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران وجههم فيها "بالاستعداد للتحرك".

