الثلاثاء 2026-03-03 09:12 ص

رسالة إلى 50 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط: انتهى وقت الاستعداد وحان وقت التحرك!

الثلاثاء، 03-03-2026 07:47 ص

الوكيل الإخباري-   وجه قائد القيادة المركزية الأمريكية رسالة إلى نحو 50 ألفا من أفراد القوات المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران وجههم فيها "بالاستعداد للتحرك".

وأكد قائد القيادة المركزية أنه بأمر من رئيس الولايات المتحدة يبدأ تنفيذ مهمة ذات عواقب عميقة، وأن وقت الاستعداد قد انتهى وحان وقت التحرك.

ومع الانتقال من مرحلة الردع إلى القتال الفعلي، عبر القائد عن فخره بخدمة الجنود والبحارة ومشاة البحرية والطيارين وأفراد الحرس وقوات خفر السواحل، مشيرا إلى أن بعضهم متمركز في الشرق الأوسط، فيما تم نشر عدد كبير منهم في الخارج بإشعار قصير، في حين تم تمديد انتشار آخرين من أجل هذه المهمة التي وصفها بالحيوية، ومؤكدا أنهم يمثلون أقوى وأكثر قوة قتالية فتكا عرفها العالم، وأنهم يخدمون بلدهم بإيثار ويبعثون على الفخر.

وأشار إلى أنه منذ عام 1979 قتل النظام الإيراني وأصاب آلاف الأمريكيين، ولا يزال يهدد الولايات المتحدة وأصدقاءها، مضيفا أنه بفضل شجاعة القوات وصلابتها سيتغير مسار التاريخ الإنساني.

وأوضح أن توجيهاته للقوات بسيطة، إذ دعاهم إلى أن يكونوا بلا هوادة في القتال، وأن يحافظوا في خضم الصراع على هويتهم المهنية بحيث يكون سلوكهم احترافيا بقدر دقة تصويبهم، كما حثهم على الاعتناء بزملائهم لأن الرجال والنساء إلى جانبهم وأمامهم وخلفهم يشكلون مصدر حمايتهم، مطالبا إياهم بأن يكونوا كذلك لبعضهم البعض.

 
 


