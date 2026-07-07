رسالة شديدة اللهجة من قطر تجاه إيران

وجاء في منشور للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة (إكس(، "نطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية، والكف عن تعريض إمدادات الطاقة العالمية ومقدرات دول المنطقة للخطر خدمة لحسابات ضيقة، ونحمّلها المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات".
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