الثلاثاء 2026-07-07 06:26 م

رسالة شديدة اللهجة من قطر تجاه إيران

رسالة شديدة اللهجة من قطر تجاه إيران
رسالة شديدة اللهجة من قطر تجاه إيران
 
الثلاثاء، 07-07-2026 06:22 م
الوكيل الإخباري-   حمّلت الدوحة طهران، الثلاثاء، المسؤولية عن هجوم تعرّضت له ناقلة قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز الاثنين، داعية إيران إلى الكف عن تهديد "إمدادات الطاقة العالمية" في الممر الحيوي.اضافة اعلان


وجاء في منشور للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة (إكس(، "نطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية، والكف عن تعريض إمدادات الطاقة العالمية ومقدرات دول المنطقة للخطر خدمة لحسابات ضيقة، ونحمّلها المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رسالة شديدة اللهجة من قطر تجاه إيران

عربي ودولي رسالة شديدة اللهجة من قطر تجاه إيران

ل

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح مسجد إسكان الكهرباء الكبير في القويسمة

هجوم على ناقلة في هرمز .. الثالث من نوعه خلال 24 ساعة

عربي ودولي هجوم على ناقلة في هرمز .. الثالث من نوعه خلال 24 ساعة

ب

أخبار محلية مناشدة بالبحث عن مفقودة ستينية في عمّان

التشكيلة الرسمية للفراعنة والأرجنتين في المواجهة المصيرية

كأس العالم التشكيلة الرسمية للفراعنة والأرجنتين في المواجهة المصيرية

ب

أخبار محلية بلدية عجلون تطلق خدمة إصدار مخطط الموقع التنظيمي إلكترونيا

الأميرة غيداء تلقي كلمة في مؤتمر مؤسسة ستافروس نياركوس في أثينا

أخبار محلية الأميرة غيداء تلقي كلمة في مؤتمر مؤسسة ستافروس نياركوس في أثينا

ب

أخبار محلية توقف مؤقت لاستقبال المراجعين في المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة



 
 






الأكثر مشاهدة

 