السبت 2025-04-26 09:31 ص
 

رسالة مكتوبة من دمشق إلى واشنطن ردًا على "الشروط الثمانية"

سوريا تسعى لرفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها
سوريا تسعى لرفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها
 
السبت، 26-04-2025 09:05 ص
الوكيل الإخباري-   ردت سوريا كتابيًا على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها لكن البعض الآخر يتطلب "تفاهمات متبادلة" مع واشنطن، وفقًا لنسخة من الرسالة اطلعت عليها "رويترز".اضافة اعلان


وفي مارس الماضي، سلمت الولايات المتحدة سوريا قائمة بـ8 شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيماوية وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.

وأكدت دمشق في الرسالة أنها استجابت لمعظم شروط تخفيف العقوبات الأميركية، وتسعى لتفاهمات متبادلة بشأن القضايا العالقة.

وجاء في الرسالة أن سوريا تشكل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية في البلاد، وتسعى لمزيد من المناقشات بهذا الشأن.

كما قالت سوريا، وفق "رويترز"، إنها "لن تشكل تهديدًا لأي طرف بما في ذلك إسرائيل".

وأوضحت أن قضية المقاتلين الأجانب في الجيش السوري تتطلب جلسة تشاورية أوسع، لكن "تم تعليق إصدار الرتب العسكرية".

سكاي نيوز
 
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سوريا تسعى لرفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها

عربي ودولي رسالة مكتوبة من دمشق إلى واشنطن ردًا على "الشروط الثمانية"

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