رسالة من ترامب إلى بورنهام بعد توليه رئاسة الحكومة البريطانية

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن ترامب قال في رسالة عبر منصة "تروث سوشيال" إنه يتمنى لبورنهام "الحظ السعيد والتوفيق".
وتأتي تهنئة ترامب بعدما تحدث مع بورنهام هاتفيًا خلال ساعة من وصوله إلى مقر الحكومة البريطانية.
وقال ترامب: "لقد حظيت بمحادثة جيدة مع رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد آندي بورنهام".
وأضاف: "لقد ناقشنا عدة قضايا، تشمل العلاقة القائمة مع المملكة المتحدة".
وأوضح: "سوف نلتقي في المستقبل غير البعيد لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".
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