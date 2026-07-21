الثلاثاء 2026-07-21 12:08 م

رسالة من ترامب إلى بورنهام بعد توليه رئاسة الحكومة البريطانية

رسالة من ترامب إلى بورنهام بعد توليه رئاسة الحكومة البريطانية
رسالة من ترامب إلى بورنهام بعد توليه رئاسة الحكومة البريطانية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 09:49 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء البريطاني المعيّن حديثًا آندي بورنهام أمامه مهمة كبيرة، ولكنه سيتمكن من القيام بها، متعهدًا بأن تقدم الولايات المتحدة المساعدة.اضافة اعلان


وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن ترامب قال في رسالة عبر منصة "تروث سوشيال" إنه يتمنى لبورنهام "الحظ السعيد والتوفيق".

وتأتي تهنئة ترامب بعدما تحدث مع بورنهام هاتفيًا خلال ساعة من وصوله إلى مقر الحكومة البريطانية.

وقال ترامب: "لقد حظيت بمحادثة جيدة مع رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد آندي بورنهام".

وأضاف: "لقد ناقشنا عدة قضايا، تشمل العلاقة القائمة مع المملكة المتحدة".

وأوضح: "سوف نلتقي في المستقبل غير البعيد لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".
 
 


gnews

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