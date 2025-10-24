رسالة من زوجة البرغوثي إلى ترامب .. ماذا طلبت ؟

وقالت فدوى البرغوثي في بيان لمجلة تايم: "السيد الرئيس، هناك شريك حقيقي بانتظارك — شخص يمكنه أن يساعد في تحقيق الحلم المشترك بسلام عادل ودائم في المنطقة. من أجل حرية الشعب الفلسطيني وسلام الأجيال القادمة، ساعد في الإفراج عن مروان البرغوثي".
وكان ترامب قد أدلى بتصريحاته في مقابلة مع تايم، عندما سُئل عمّا إذا كان سيدعم إطلاق سراح البرغوثي الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة، من قبل الفلسطينيين وبعض الدبلوماسيين، كقائد محتمل.
وقال: "أواجه هذا السؤال حرفيًا قبل حوالي 15 دقيقة من اتصالكم. كان هذا هو السؤال. كان هذا سؤالي لهذا اليوم. لذا سأتخذ قرارًا".
البرغوثي، البالغ من العمر 66 عامًا، معتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002، وصدر بحقه عام 2004 خمسة أحكام بالسجن المؤبد.
ويواجه ترامب، الذي نُسبت إليه جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مهمة أكثر تعقيدًا تتمثل في صياغة إطار للحكم في مرحلة ما بعد الحرب لسكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني شخص.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى التراجع عن خطة الاستيطان في منطقة (E1)
-
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من العائلة الحاكمة
-
لليوم الرابع على التوالي .. مسيّرات تهاجم مطار الخرطوم
-
أردوغان يتهم إسرائيل بانتهاك الاتفاق
-
مصر.. سوداني يقتل شقيقه في الهرم
-
ألاباما تنفذ تحكم الإعدام بحق رجل في قضية صدمت الأميركيين
-
الاتحاد الأوروبي يؤيد تحديد سن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
-
مقتل 20 شخصا إثر اندلاع حريق في حافلة بولاية أندرا براديش الهندية