رسالة نارية من الأزهر إلى إيطاليا بشأن القضية الفلسطينية

ووصف شيخ الأزهر خلال استقباله السفير الإيطالي لدى القاهرة أوجستينو باليزي، الوضع بأنه "إبادة" يقوم بها جيش مدجج بالأسلحة ضد شعب أعزل، مع سفك دماء الأطفال والمدنيين، قائلًا: "لا يوجد فيها رأيان؛ إما أن تكون ضد هذه الجرائم أو مشاركًا فيها".
وأعرب عن ألمه لخسارة آلاف الشهداء الفلسطينيين، لكنه أشار إلى أن "الكيان المحتل وداعميه" خسروا أكثر، مع تغيّر الرأي العام العالمي بعد انكشاف "الدعاية الكاذبة"، حيث خرجت شعوب الغرب في مظاهرات تندد بالمجازر.
وأشار إلى أن "الشعوب الغربية خرجت إلى الميادين لإدانة المجازر في غزة، ووصفت المحتل بأنه دولة ارتكبت أبشع الجرائم في حق الإنسانية، وأن الظهير الشعبي الذي اتكأ عليه المحتل، وكان يسانده في تبرير جرائمه، قد سقط بعدما ظهرت الصورة الحقيقية للمحتل".
ووجّه شيخ الأزهر تحية خاصة لعمّال الموانئ الإيطاليين الذين رفضوا تحميل أسلحة لإسرائيل، واصفًا موقفهم بـ"الإنساني العظيم" الذي يعكس ضمير الشعب الإيطالي.
وتساءل شيخ الأزهر عن سبب عدم تنفيذ "حل الدولتين"، قائلًا: ما الذي يمنع تنفيذ هذا الحل منذ زمن بعيد؟ وكم مرة تتبناه السياسات الكبرى في العالم، ثم يتضح أنه مجرد مناورات وليس شروعًا حقيقيًا للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية؟.
من جانبه، أعرب السفير باليزي عن سعادته باللقاء، مشيدًا بجهود شيخ الأزهر في نشر السلام والتعايش، مؤكدًا موقف إيطاليا الثابت تجاه السلام في الشرق الأوسط، مع التركيز على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة لتلبية احتياجات المدنيين من دواء وغذاء.
