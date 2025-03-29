رسمياً.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر

وقال مجلس الإفتاء بأستراليا، في بيان أصدره، أن آخر يوم في رمضان هو الأحد المقبل 30 رمضان، ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الإثنين 1 من شوال، بناء على عدم توفر شروط الرؤية في أستراليا.
وبين مجلس الإفتاء الأسترالي في البيان، أنه بعد التحري من المراصد المحلية والعالمية، تقرر أن هلال شوال سيولد في سيدني يوم السبت 29 مارس 2025، الساعة 9:57 مساءً بتوقيت شرق أستراليا- بعد غروب شمس تلك الليلة.
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