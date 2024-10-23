رسميا.. حزب الله ينعى هاشم صفي الدين

الوكيل الإخباري- نعى حزب الله رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين.



وقال الحزب في بيان إن صفي الدين "ارتحل إلى ربه مع خيرة من إخوانه المجاهدين في غارة صهيونية".

اضافة اعلان