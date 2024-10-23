 
الأربعاء 2024-10-23 08:42 م
 

رسميا.. حزب الله ينعى هاشم صفي الدين

هاشم صفي الدين
هاشم صفي الدين
الأربعاء، 23-10-2024 08:11 م

الوكيل الإخباري-   نعى حزب الله رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين.

وقال الحزب في بيان إن صفي الدين "ارتحل إلى ربه مع خيرة من إخوانه المجاهدين في غارة صهيونية".

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وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أمس  اغتيال هاشم صفي الدين في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ثلاثة أسابيع.

 
gnews

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