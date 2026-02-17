رسميا.. دول أعلنت الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري- أعلنت دول، الأربعاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، عقب تحرّي هلال الشهر.

السعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي أن الأربعاء، أول أيام شهر رمضان.



قطر

أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في بيان للجنة صدر عقب اجتماعها بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، مساء اليوم، برئاسة الشيخ يحيى بطي النعيمي.



الإمارات

أعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات أن الأربعاء، أول أيام شهر رمضان.

اليمن

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، أن يوم غد الأربعاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال رمضان.