رسميا.. دول أعلنت الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

الثلاثاء، 17-02-2026 06:14 م

الوكيل الإخباري- أعلنت دول، الأربعاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، عقب تحرّي هلال الشهر.

السعودية
أعلن الديوان الملكي السعودي أن الأربعاء، أول أيام شهر رمضان.


قطر
أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك في بيان للجنة صدر عقب اجتماعها بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، مساء اليوم، برئاسة الشيخ يحيى بطي النعيمي.


الإمارات
أعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات أن الأربعاء، أول أيام شهر رمضان.

 

اليمن
أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، أن يوم غد الأربعاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال رمضان.


وقال بيان الوزارة - تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه- انه ثبت للجنة المكلفة من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد بتحري الأهلة، والمكونة من الأساتذة الفلكيين وأصحاب الفضيلة القضاة والعلماء، رؤية هلال، وبذلك يكون يوم غد الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 هو أول أيام رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعدةَ ثلاثينَ يومًا".

 
 


