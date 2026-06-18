الخميس 2026-06-18 12:44 ص

رسميا .. مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تدخل حيز التنفيذ

رسميا .. مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تدخل حيز التنفيذ
رسميا .. مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تدخل حيز التنفيذ
 
الخميس، 18-06-2026 12:36 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤولين أميركيين اثنين، بأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيًا، الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب بين الجانبين.اضافة اعلان


وبحسب المسؤولين، دخلت مذكرة التفاهم حيز التنفيذ فور توقيعها.

ودعت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران طهران إلى فتح مضيق هرمز، والولايات المتحدة إلى رفع حصارها، وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني لمدة 60 يومًا، وإعفاء إيران من بعض العقوبات لتمكينها من بيع النفط خلال هذه الفترة.

كما تتضمن المذكرة حوافز اقتصادية ضخمة في حال توقيع إيران اتفاقًا نوويًا نهائيًا.
 
 


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