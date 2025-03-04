رسوم ترامب الجمركية تدخل حيز التطبيق على المكسيك وكندا اعتبارا من الثلاثاء

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية اعتبارا من الثلاثاء، مما يثير مخاوف جديدة من نشوب حرب تجارية في أمريكا الشمالية.

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