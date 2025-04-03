الخميس 2025-04-03 12:52 م
 

رسوم ترامب الجمركية تطال دولاً عربية .. أسماء

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الخميس، 03-04-2025 10:38 ص
الوكيل الإخباري-   في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة شملت عدة دول عربية، في إطار ما وصفه بـ"حالة الطوارئ الوطنية" لمواجهة العجز التجاري الأمريكي.اضافة اعلان


وشملت القائمة العربية كلًا من:

الجزائر بنسبة 30%
عُمان بنسبة 10%
البحرين بنسبة 10%
قطر بنسبة 10%

ووفقًا لترامب، فإن هذه الرسوم تهدف إلى "حماية العمال الأمريكيين" والحد من العجز التجاري، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تدعم العديد من الدول اقتصاديًا، وقد حان الوقت لتتحمل هذه الدول مسؤولية دعم نفسها.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات كبيرة، مما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه الرسوم على العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والدول العربية المتضررة، وانعكاسها على القطاعات التجارية والاستثمارية.

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