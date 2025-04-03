رسوم ترامب الجمركية تطال دولاً عربية .. أسماء

وشملت القائمة العربية كلًا من:
الجزائر بنسبة 30%
عُمان بنسبة 10%
البحرين بنسبة 10%
قطر بنسبة 10%
ووفقًا لترامب، فإن هذه الرسوم تهدف إلى "حماية العمال الأمريكيين" والحد من العجز التجاري، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تدعم العديد من الدول اقتصاديًا، وقد حان الوقت لتتحمل هذه الدول مسؤولية دعم نفسها.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات كبيرة، مما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه الرسوم على العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والدول العربية المتضررة، وانعكاسها على القطاعات التجارية والاستثمارية.
العربية
-
أخبار متعلقة
-
بالتزامن مع زيارة نتنياهو.. المجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
-
مجلس الشيوخ الأمريكي يوجه ضربة لترامب
-
ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة بسبب الوضع الاقتصادي
-
الولايات المتحدة تعتبر ألبانيز غير مؤهلة لشغل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة
-
شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على ريف درعا
-
قصف وغارات أميركية جديدة على اليمن
-
تأييد أداء ترامب يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ توليه منصبه
-
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية كبيرة على دول العالم