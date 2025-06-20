رشقة صاروخية إيرانية ضخمة تستهدف كافة المناطق الإسرائيلية

وتعمل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية بكثافة لاعتراض الصواريخ في مناطق متعددة بينها وصلت حتى إيلات جنوباً .
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار حالة الاستنفار القصوى داخل إسرائيل، ووسط تحذيرات دولية متزايدة من احتمال انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة.
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