رشقة صاروخية إيرانية ضخمة تستهدف كافة المناطق الإسرائيلية

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الوكيل الإخباري- أطلقت إيران رشقة صاروخية واسعة النطاق اليوم الجمعة استهدفت معظم المناطق داخل إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد، من شمال فلسطين المحتلة إلى جنوبها، في تصعيد غير مسبوق في المواجهة العسكرية بين الطرفين. اضافة اعلان





وتعمل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية بكثافة لاعتراض الصواريخ في مناطق متعددة بينها وصلت حتى إيلات جنوباً .



ويأتي هذا التطور في ظل استمرار حالة الاستنفار القصوى داخل إسرائيل، ووسط تحذيرات دولية متزايدة من احتمال انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة.