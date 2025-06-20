الجمعة 2025-06-20 05:26 م
 

رشقة صاروخية إيرانية ضخمة تستهدف كافة المناطق الإسرائيلية

أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في محاولة للتصدي للصواريخ الإيرانية
أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في محاولة للتصدي للصواريخ الإيرانية
 
الجمعة، 20-06-2025 03:47 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت إيران رشقة صاروخية واسعة النطاق اليوم الجمعة استهدفت معظم المناطق داخل إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد، من شمال فلسطين المحتلة إلى جنوبها، في تصعيد غير مسبوق في المواجهة العسكرية بين الطرفين.اضافة اعلان


وتعمل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية بكثافة لاعتراض الصواريخ في مناطق متعددة بينها وصلت حتى إيلات جنوباً .

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار حالة الاستنفار القصوى داخل إسرائيل، ووسط تحذيرات دولية متزايدة من احتمال انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة.
 
gnews

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