الثلاثاء 2025-06-17 10:08 ص
 

رشقة صاروخية إيرانية على تل أبيب وإصابة مباشرة في هرتسليا

مبان عدة انهارت في تل أبيب
مبان عدة انهارت في تل أبيب
 
الثلاثاء، 17-06-2025 09:26 ص
الوكيل الإخباري-   انطلقت صافرات الإنذار، اليوم الثلاثاء، في إسرائيل بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران، فيما سُمعت أصوات انفجارات قوية في كل من القدس وتل أبيب، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.اضافة اعلان


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.. يقوم سلاح الجو الإسرائيلي بالعمل على اعتراض وتدمير الصواريخ طالما كان ذلك ضروريًا لإزالة التهديد".

وأشارت تقارير إلى أن الرشقة الصاروخية الأخيرة تراوحت بين 20 و30 صاروخًا إيرانيًا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحاول التصدي لصواريخ إيرانية في سماء تل أبيب، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مباشرة جرّاء صاروخ إيراني لمبنى في مدينة هرتسليا شمالي تل أبيب.

وقالت وكالة رويترز إن "انفجارات ضخمة وقعت في هرتسليا شمالي تل أبيب".

كما أفادت مصادر إسرائيلية بسقوط صاروخ إيراني في منطقة غوش دان في تل أبيب.

سكاي نيوز
 
gnews

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