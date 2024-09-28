رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في مواقع مختلفة

الوكيل الإخباري- أفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق رشقة صاروخية رابعة من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل، وأشارت إلى انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية بالقطاع الأوسط في جنوب لبنان.

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وأكد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عددا من الصواريخ متوسطة المدى، أدت لتفعيل صفارات الإنذار في بلدات عدة.