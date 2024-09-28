رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في مواقع مختلفة

وأكد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عددا من الصواريخ متوسطة المدى، أدت لتفعيل صفارات الإنذار في بلدات عدة.
ووجهت الجبهة الداخلية الإسرائيلية نداء لسكان الجولان والجليل الأعلى، وطلبت منهم البقاء قرب الملاجئ والغرف المحصنة وعدم التجمهر.
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