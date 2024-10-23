رشقة صاروخية على تل أبيب تُدخل بلينكن ومرافقين الملاجئ

وبحسب بيان الجيش فإن الصاروخين تسببا في انطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب اليوم الأربعاء، وتسبب بدخول بعض كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية وصحفيين مرافقين لملاجئ مع نزلاء آخرين وموظفين، وفقا لرويترز.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
لوفتهانزا تمدد تعليق الرحلات إلى بيروت وطهران حتى أوائل 2025
-
تعرف على السعر.. عرض خاتم نصرالله في مزاد علني
-
التشيك تعتزم تقديم 500 ألف قذيفة لنظام كييف
-
حزب الله يقصف قاعدة للاستخبارات العسكرية بضواحي تل أبيب
-
بيل غيتس يتبرع سرا بمبلغ 50 مليون دولار لمجموعة مؤيدة لهاريس
-
بايدن يدعو إلى الإغلاق على ترامب وحبسه "سياسيا"
-
غارتان إسرائيليتان على منطقة وادي برغز جنوبي لبنان
-
تايبيه ترصد حاملة طائرات صينية في مضيق تايوان