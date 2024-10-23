رشقة صاروخية على تل أبيب تُدخل بلينكن ومرافقين الملاجئ

12:27 م

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الوكيل الإخباري- أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن القوات الجوية رصدت وأسقطت صاروخين أطلقا من لبنان بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل . اضافة اعلان





وبحسب بيان الجيش فإن الصاروخين تسببا في انطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب اليوم الأربعاء، وتسبب بدخول بعض كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية وصحفيين مرافقين لملاجئ مع نزلاء آخرين وموظفين، وفقا لرويترز.



وكالات

