رشقة صاروخية من لبنان وصفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

11:25 م

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الوكيل الإخباري- قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة ومرغليوت في إصبع الجليل بعد رصد إطلاق صواريخ. اضافة اعلان





من جهتها أكدت مراسلة الجزيرة إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الأعلى.