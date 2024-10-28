رشقة صاروخية من لبنان وصفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

من جهتها أكدت مراسلة الجزيرة إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الأعلى.
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