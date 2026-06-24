رصد أول إصابة بفيروس إيبولا في فرنسا

وجاء في بيان لوزارة الصحة "نؤكد اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا على الأراضي الفرنسية"، موضحة ردا على أسئلة، أن الحالة سُجلت في البر الرئيسي.
ويتابع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الوضع "من كثب"، وفق ما أفاد مكتبه.
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