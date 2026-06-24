الأربعاء 2026-06-24 02:40 م

رصد أول إصابة بفيروس إيبولا في فرنسا

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 24-06-2026 01:31 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت فرنسا الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها، لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق.اضافة اعلان


وجاء في بيان لوزارة الصحة "نؤكد اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا على الأراضي الفرنسية"، موضحة ردا على أسئلة، أن الحالة سُجلت في البر الرئيسي.

ويتابع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الوضع "من كثب"، وفق ما أفاد مكتبه.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المياه: حملة جديدة في اربد وجنوب عمان تضبط بيع مياه مخالفة

أخبار محلية المياه: حملة جديدة في اربد وجنوب عمان تضبط بيع مياه مخالفة

خسارة الأردن أمام الجزائر أنهت حظوظه في التأهل للدور الثاني في كأس العالم

كأس العالم لماذا ودعت الأردن المونديال وبقي العراق رغم هزيمتين؟

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي

ترند حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب زيد الدماسي الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة الشاب زيد يوسف الدماسي، الذي فارق الحياة متأثرًا بإصابته إثر حادث

فلسطين تحت مظلة وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. 5 قوافل إماراتية تعبر نحو غزة ضمن "الفارس الشهم 3" حاملة الغذاء ومستلزمات الإيواء

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين انتهاء مرحلة الاستماع لشهادة نتنياهو في محاكمته

البطاينة والسعايدة يتفقدان جاهزية محطة ماركا لمواجهة أحمال الصيف الكهربائية

أخبار محلية البطاينة والسعايدة يتفقدان جاهزية محطة ماركا لمواجهة أحمال الصيف الكهربائية

جامعة اليرموك

أخبار محلية جامعة اليرموك تستضيف اليوم البحثي الأردني الأوروبي

بصث

فن ومشاهير سامي عبد الحليم يدخل العناية المركزة للمرة السادسة



 
 






الأكثر مشاهدة

 