رصد أول إصابة بفيروس إيبولا في فرنسا

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الوكيل الإخباري- أعلنت فرنسا الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها، لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق. اضافة اعلان





وجاء في بيان لوزارة الصحة "نؤكد اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا على الأراضي الفرنسية"، موضحة ردا على أسئلة، أن الحالة سُجلت في البر الرئيسي.



ويتابع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الوضع "من كثب"، وفق ما أفاد مكتبه.





