الخميس 2026-01-15 09:54 ص

رصد تحليق طائرات نحو طهران بعد رفع الحظر الجوي الإيراني

أجواء إيران
ارشيفية
 
الخميس، 15-01-2026 08:14 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد موقع Flightradar24 المتخصص في تتبع حركة الطيران، بتوجه عدة طائرات نحو العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بعد انتهاء فترة الإغلاق الذي فرضته السلطات على المجال الجوي فوق البلاد.

وذكرت الخدمة في منشور عبر حسابها على منصة "إكس": "بعد انتهاء فترة إغلاق المجال الجوي الإيراني، بدأت بعض الطائرات التحليق باتجاه طهران".


كما نشرت "Flightradar24" خريطة للحركة الجوية تظهر خمس طائرات وهي تحلق في الأجواء فوق إيران، في مؤشر واضح على استئناف الحركة الجوية.

 
 


