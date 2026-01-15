رصد تحليق طائرات نحو طهران بعد رفع الحظر الجوي الإيراني

الوكيل الإخباري- أفاد موقع Flightradar24 المتخصص في تتبع حركة الطيران، بتوجه عدة طائرات نحو العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بعد انتهاء فترة الإغلاق الذي فرضته السلطات على المجال الجوي فوق البلاد.

وذكرت الخدمة في منشور عبر حسابها على منصة "إكس": "بعد انتهاء فترة إغلاق المجال الجوي الإيراني، بدأت بعض الطائرات التحليق باتجاه طهران".