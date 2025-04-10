الخميس 2025-04-10 02:54 ص
 

رصد جسم مضيء ومجهول في سماء إيران

إيران
علم إيران
 
الخميس، 10-04-2025 02:19 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة "مهر" برصد جسم مضيء مجهول الهوية ليل الأربعاء-الخميس في سماء مدينة قم الواقعة في محافظة قم وسط إيران.

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وقالت الوكالة في بيان: "تم رصد جسم مضيء مجهول الهوية في سماء مدينة قم ليل الخميس".

وأضافت أن الجسم كان يتحرك في السماء ويصدر ضوءا ساطعا.

وأكدت الوكالة أنه حتى وقت نشر الخبر، لم تكن هناك تقارير رسمية حول طبيعة الجسم.

 
gnews

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