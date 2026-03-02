الإثنين 2026-03-02 09:15 ص

رصد صورايخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل

الإثنين، 02-03-2026 08:22 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.اضافة اعلان


وأوضح في بيان أن منظومات الدفاع الجوي تعمل حاليا على اعتراض التهديد، مشيرا إلى أن قيادة الجبهة الداخلية أصدرت خلال الدقائق الأخيرة تنبيها استباقيا وصل مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية.

ودعا الجيش الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة، والدخول فورا إلى الملاجئ أو الأماكن المحصنة، والبقاء فيها حتى صدور إشعار جديد.

وشدد على أنه لا يُسمح بمغادرة المكان المحصن إلا بعد تلقي تعليمات صريحة بذلك، مع ضرورة الاستمرار في اتباع توجيهات قيادة الجبهة الداخلية.
 
 


