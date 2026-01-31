السبت 2026-01-31 04:07 م

رصد طائرة عسكرية أميركية ومسيّرة استطلاع قرب أجواء إيران

رصد طائرة عسكرية أميركية ومسيّرة استطلاع قرب أجواء إيران
رصد طائرة عسكرية أميركية ومسيّرة استطلاع قرب أجواء إيران
 
السبت، 31-01-2026 01:46 م
الوكيل الإخباري- رُصدت طائرة مضادة للغواصات من طراز "بوينغ بي 8 بوسيدون" تابعة لسلاح الجو الأميركي قرب أجواء إيران، وذلك حسبما أفاد مصدر في دوائر مراقبة الحركة الجوية لوكالة أنباء "تاس" الروسية.اضافة اعلان


وذكر المصدر أن الطائرة رُصدت تحلّق فوق الخليج العربي وخليج عُمان قرب المجال الجوي الإيراني، على ارتفاع يزيد قليلًا على 6 آلاف متر.

كما أشار إلى رصد طائرة مسيّرة استطلاعية من طراز "نورثروب غرومان إم كيو 4 سي ترايتون"، تابعة لسلاح الجو الأميركي، في المناطق ذاتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وتكمل هذه المسيّرة عمل طائرة "بوينغ بي 8 بوسيدون".

والمسيّرة "نورثروب غرومان إم كيو 4 سي ترايتون" قادرة على مراقبة مساحات واسعة من البر والبحر، وتجري مهام استطلاع لمدة تتراوح بين 10 و15 ساعة يوميًا.

وتأتي هذه التحركات وسط ترقّب دولي لاحتمالية توجيه ضربة عسكرية أميركية لإيران، بعد تهديدات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

والجمعة قال ترامب إنه "يأمل" ألا يضطر للقيام بعمل عسكري ضد إيران، موضحًا أنه يعتزم إجراء محادثات مع طهران.

سكاي نيوز 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الطفل سلمان جرادات رحمه الله

نعـي فـاضل حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل سلمان جرادات بحادث غرق مؤسف

وضوح تدعم مبادرة "عزوتي" لافتتاح فرعها الجديد في السلط

أخبار الشركات وضوح تدعم مبادرة "عزوتي" لافتتاح فرعها الجديد في السلط

وزير الأوقاف: الانتقال من التنظير إلى التطبيق أساس بناء الإنسان والمجتمع

أخبار محلية وزير الأوقاف: الانتقال من التنظير إلى التطبيق أساس بناء الإنسان والمجتمع

تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 438 جمعية ومؤسسة ومركزًا تُعنى برعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة

أخبار محلية تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 438 جمعية ومؤسسة ومركزًا تُعنى برعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة

ارشيفية

عربي ودولي انفجار ضخم في مبنى بمدينة بندر عباس جنوبي إيران

ديوان المحاسبة يشارك بإطلاق تقرير القطاع العام العالمي لعام 2025

أخبار محلية ديوان المحاسبة يشارك بإطلاق تقرير القطاع العام العالمي لعام 2025

إطلاق بطاقات الدفع المسبق لخدمات طريق (الحرانة – العمري)

أخبار محلية إطلاق بطاقات الدفع المسبق لخدمات طريق (الحرانة – العمري)

تعرفة فرق أسعار الوقود للكهرباء تبقى صفرًا في شباط

أخبار محلية تعرفة فرق أسعار الوقود للكهرباء تبقى صفرًا في شباط



 






الأكثر مشاهدة