الخميس 2026-03-19 07:21 م

رصد مسيرات فوق قاعدة عسكرية في واشنطن يقيم بها وزيرا الخارجية والحرب

الخميس، 19-03-2026 09:34 ص
الوكيل الإخباري-  نقلت صحيفة واشنطن بوست عن ثلاثة مصادر مطلعة أن مسؤولين أميركيين رصدوا طائرات مسيرة مجهولة فوق قاعدة عسكرية في واشنطن يقيم بها وزيرا الخارجية ماركو روبيو والحرب بيت هيجسيث.


ونقل التقرير عن مصدرين أن المسؤولين لم يحددوا مصدر الطائرات المسيرة.

وأشار التقرير إلى أن رصد المسيرات فوق قاعدة فورت ماكنير دفع المسؤولين إلى التفكير في إمكانية نقل روبيو وهيجسيث.

ومع ذلك، أضاف التقرير نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة أن الوزيرين لم ينتقلا.

وذكرت الصحيفة أن الجيش الأميركي يراقب التهديدات المحتملة من كثب نظرا لرفع مستوى التأهب بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

وأحجم المتحدث الرسمي باسم البنتاغون شون بارنيل عن مناقشة مسألة الطائرات المسيرة مع صحيفة واشنطن بوست.

وذكر للصحيفة: "لا يمكن للوزارة التعليق على تحركات الوزير (هيجسيث) لأسباب أمنية، ونشر مثل هذه التقارير يُعد تصرفا غير مسؤول على الإطلاق".
 
 


