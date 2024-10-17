رصد 5 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع رشقة صاروخية من لبنان تستهدف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا.
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