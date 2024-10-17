رغم الضغوط .. جنوب إفريقيا: عازمون على إتمام قضية الإبادة ضد إسرائيل

جاء ذلك على لسان زين دانغور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا.
وأشار دانغور إلى أنهم أكملوا مرحلة الإعداد للالتماس الذي سيقدمونه إلى محكمة العدل الدولية في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري للتقدم في القضية.
وذكر دانغور الذي يتولى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا أنهم “سيكملون هذه القضية ويستمرون فيها حتى يصلوا إلى نتيجة نهائية”.
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