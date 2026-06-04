رغم وقف إطلاق النار .. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وتحذير للسكان من العودة

11:01 ص

الوكيل الإخباري- شن الجيش الإسرائيلي غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان ووجه إنذارا إلى سكان الجنوب حذرهم فيه من التوجه إلى جنوب نهر الزهراني. اضافة اعلان





ففي التفاصيل، قتل شخص جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة على طريق بلدتي كفروة وزفتا جنوبي لبنان، كما أصيب ثلاثة أشخاص من بلدة جديدة مرجعيون عندما استهدفت طائرة مسيرة سيارتهم على طريق زفتا - النميرية.



وشنت طائرات مسيرة إسرائيلية غارات على أطراف بلدة النميرية، وعلى طريق بلدتي كفررمان وحبوش في قضاء النبطية، بالإضافة إلى غارة على بلدة شحور. كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي الحنية والمنصوري في قضاء صور.



كما قتل شخص وجرح آخر بغارة على دراجة نارية في بلدة بستيات، واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة المنصوري بقضاء صور.



وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان، حذرهم فيه من التوجه إلى جنوب نهر الزهراني، مؤكدا أن القتال مستمر وأنه يواصل استهداف منشآت وبنى حزب الله الموجودة في القرى أو بالقرب منها.



من جانبه، أعلن "حزب الله" فجرا أنه تصدى لطائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450 - زيك" في أجواء القطاع الغربي جنوب لبنان، باستخدام صاروخ أرض جو.



كما أعلن الحزب استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشقيف بصلية صاروخية، واستهداف تجمع آخر في بلدة القنطرة بصلية صاروخية مماثلة. وأضاف "حزب الله" أنه استهدف تموضعا قياديا للجيش الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية، بواسطة طائرتين مسيرتين انقضاضيتين.



وصباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار التي دوت في منطقة "عرب العرامشة" بسبب الاشتباه بتسلل طائرة معادية، تبين أنها بلاغ كاذب. كما أضاف أنه تم رصد هدف جوي مشبوه بعد انطلاق صافرات الإنذار في منطقة كفر يوفال، وانتهى الحادث دون وقوع إصابات.









