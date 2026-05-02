رفضه ترامب .. تفاصيل أحدث مقترح إيراني للتفاوض مع واشنطن

السبت، 02-05-2026 04:55 م
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول إيراني كبير، السبت، إن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وإنهاء الحصار البحري الأميركي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة.اضافة اعلان


وأوضح المسؤول الإيراني أن طهران تعتقد أن أحدث مقترح بتأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة يمثل تحولًا مهمًا يهدف إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق.

وبموجب الاقتراح، ستنتهي الحرب بضمان ألا تهاجم إسرائيل والولايات المتحدة البلاد مرة أخرى. وستفتح إيران المضيق، وترفع الولايات المتحدة حصارها.

ثم تُعقد محادثات لاحقة حول فرض قيود على برنامج إيران النووي مقابل إلغاء العقوبات، مع مطالبة إيران واشنطن بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، حتى لو وافقت على تعليق التخصيب.

وقال المسؤول: "بموجب هذا الإطار، تؤجل المفاوضات حول القضية النووية الأكثر تعقيدًا إلى المرحلة النهائية لتهيئة أجواء أكثر ملاءمة".

وبعد 4 أسابيع من تعليق العمليات العسكرية، لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي تسببت في أكبر اضطراب على الإطلاق في إمدادات الطاقة العالمية.

وقال ترامب، الجمعة، إنه "غير راضٍ" عن أحدث مقترح إيراني، دون أن يوضح بالتفصيل العناصر التي يعارضها.

وأضاف في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "إنهم يطلبون أشياء لا يمكنني الموافقة عليها".

وقالت واشنطن مرارًا إنها لن تنهي الحرب دون التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو الهدف الرئيسي الذي أعلنه ترامب عندما بدأ الحرب في فبراير، في وقت كانت تُعقد فيه محادثات بشأن البرنامج النووي. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي.

سكاي نيوز 
 
 


33.9 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية

اقتصاد محلي 33.9 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية

بلدية غرب إربد: خطة بيئية من أجل "صيف آمن"

أخبار محلية بلدية غرب إربد: خطة بيئية من أجل "صيف آمن"

حسم تاريخي .. قرار قضائي يغلق أزمة أطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر

عربي ودولي حسم تاريخي .. قرار قضائي يغلق أزمة أطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر

إسبانيا تتهم إسرائيل باختطاف أحد مواطنيها في أسطول الصمود

عربي ودولي إسبانيا تتهم إسرائيل باختطاف أحد مواطنيها في أسطول الصمود

لقبت براقصة الزعماء .. وفاة فنانة مصرية شهيرة

فن ومشاهير لقبت براقصة الزعماء .. وفاة فنانة مصرية شهيرة

الخضير ترعى انطلاق "مهرجان أم الرصاص الثاني للمرأة"

شؤون برلمانية الخضير ترعى انطلاق "مهرجان أم الرصاص الثاني للمرأة"

الصين ترفض عقوبات أميركية على مصافٍ تعتمد على النفط الإيراني

عربي ودولي الصين ترفض عقوبات أميركية على مصافٍ تعتمد على النفط الإيراني

القاهرة تستضيف مباحثات رسمية بين وزيري خارجية مصر وسوريا

عربي ودولي القاهرة تستضيف مباحثات رسمية بين وزيري خارجية مصر وسوريا



 
 






