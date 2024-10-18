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رفض توصيات إيران قبل استشهاده .. وهذا آخر ما فعله السنوار

الشهيد يحيى السنوار
الشهيد يحيى السنوار
الجمعة، 18-10-2024 05:53 م
الوكيل الإخباري- أفادت مصادر ، الجمعة، أن قائد حركة حماس، يحيى السنوار، سلم توصياته بشأن صفقة الأسرى لمرافقيه قبل استشهاده.اضافة اعلان


وقالت  إن السنوار كان يرى أن إيران لم تقدم الدعم اللازم للحركة، مشيرة إلى أن السنوار كان على خلاف مع قيادات حماس بالخارج بسبب توصيات إيرانية.

كما أكدت المصادر  أن السنوار رفض تنفيذ توصيات إيرانية ومنها التنسيق المباشر مع طهران.

وأضافت أن يحيى السنوار رفض مؤخرا الخروج مع عائلته من غزة مقابل تسليم الأسرى، مؤكدة أنه كان على خلاف مع إيران قبل استشهاده بسبب توصيات حاولت فرضها عليه.

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