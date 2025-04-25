رفع العلم السوري أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك

05:07 م

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الوكيل الإخباري- رفعت الأمم المتحدة، الجمعة، العلم السوري بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. اضافة اعلان





وكتب الشيباني عبر منصة (إكس)، "باسم الجمهورية العربية السورية، أقف اليوم في لحظة تاريخية تفيض بالكرامة، لأرفع علمنا السوري الجديد في هذا الصرح الأممي، للمرة الأولى بعد أن طوينا صفحة أليمة من تاريخنا."



وسيحضر الشيباني، اليوم اجتماع مجلس الأمن مع المبعوث الأممي بيدرسون بشأن سوريا.



وسيُعقد الشيباني اجتماع وزاري في مجلس الأمن في 29 أبريل/نيسان 2025، كما ستُعقد اجتماعات وزارية أخرى في نيويورك.