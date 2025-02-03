رمضان سيكون 29 يوم .. هذا موعده وموعد عيد الفطر فلكياً

وفي التفاصيل، قال الشيخ عبدالله المنيع: "هذا بيان لتوقيت دخول شهر رمضان وخروجه من جانب التوقيت الفلكي، أما التوقيت لدخوله من الجانب الشرعي فمن اختصاص المحكمة العليا".
وأضاف: "شهر رمضان عدد أيامه تسعة وعشرون يومًا، ويبدأ يوم السبت الموافق 1 / 3 / 2025م، وينتهي يوم السبت الموافق 29 / 3/ 2025م؛ ويكون يوم الأحد 1 / 10/ 1446 هـ يوم عيد الفطر".
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