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رمضان سيكون 29 يوم .. هذا موعده وموعد عيد الفطر فلكياً

شهر رمضان
رمضان
الإثنين، 03-02-2025 12:58 م
الوكيل الإخباري-   أكد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، أن شهر رمضان هذا العام سيكون 29 يومًا وفقا للحسابات الفلكية، مشيرًا إلى أن غرة رمضان ستكون يوم السبت 1 آذار 2025م، فيما سيكون شهر شعبان 29 يومًا، وآخر أيامه يوم الجمعة 29 شعبان 1446 هـ.اضافة اعلان


وفي التفاصيل، قال الشيخ عبدالله المنيع: "هذا بيان لتوقيت دخول شهر رمضان وخروجه من جانب التوقيت الفلكي، أما التوقيت لدخوله من الجانب الشرعي فمن اختصاص المحكمة العليا".

وأضاف: "شهر رمضان عدد أيامه تسعة وعشرون يومًا، ويبدأ يوم السبت الموافق 1 / 3 / 2025م، وينتهي يوم السبت الموافق 29 / 3/ 2025م؛ ويكون يوم الأحد 1 / 10/ 1446 هـ يوم عيد الفطر".
 
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