روبيو أبلغ لافروف بالعملية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث أطلعه على العمليات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة لردع الحوثيين المدعومين من إيران".
كما أفاد مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" بأنه تم إبلاغ الحلفاء المعنيين الآخرين وكبار أعضاء الكونغرس بعد بدء الضربات.
بدوره، أكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن إدارة ترامب أبلغت عددا قليلا من الحلفاء الرئيسيين مسبقا بالضربات الأمريكية على اليمن، كما تم إخطار إسرائيل قبل بدء الضربات.
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