روبيو: إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز

وأضاف روبيو لصحفيين في وزارة الخارجية "شهدت هذه المحادثات إحراز تقدم، لكن لم يتسن التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. ونأمل حدوث ذلك قريبا جدا".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول الأربعاء، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في استقرار أسعار الطاقة.
وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الثلاثاء، "نجري محادثات مع الإيرانيين، وأعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا لفتح المضيق والتحرك نحو تطبيع أكبر للوضع في هذا النزاع".
في غضون ذلك، قال مصدر إيراني، إنّ خطة مؤقتة لإعادة فتح مضيق هرمز لا تزال قيد النقاش مع سلطنة عُمان، مشيرا إلى أنها ستمنح طهران سيطرة كاملة على حركة الشحن الداخلة إلى المضيق، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.
وأضاف المصدر أن مسار الملاحة الخاص بالسفن المغادرة من مضيق هرمز سيمر عبر ممر بحري بين إيران وسلطنة عُمان، موضحًا أن مسقط ستسمح للسفن بالمغادرة بعد إخطار طهران.
وستمنح الخطة إيران القدرة على رصد حركة الملاحة الخارجة من المضيق والتدخل عند الضرورة، مؤكدًا أنه من المستبعد أن تقبل طهران أي بديل آخر لإعادة فتح مضيق هرمز.
-
أخبار متعلقة
-
أوكرانيا تتهم روسيا بـ"صيد" المدنيين بواسطة الطائرات المسيرة
-
الأمن السوري يقبض على "حيحو" على الحدود مع لبنان
-
رويترز: الجيش الأمريكي استنفد صواريخه بعيدة المدى في حرب إيران
-
وزير الخزانة الأميركي يأمل باتفاق مع ايران الأربعاء لإعادة فتح مضيق هرمز
-
قطر تتهم إسرائيل بتأخير تنفيذ خطة السلام في غزة
-
إيران: خطة قيد النقاش مع عُمان لإعادة فتح مضيق هرمز تحت إشراف طهران
-
استهداف سفينة بضائع سائبة بمقذوف قرب مضيق هرمز
-
التعاون الإسلامي تدين الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة