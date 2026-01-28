روبيو: إيران "أضعف من أي وقت مضى"

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إن إيران اليوم "أضعف من أي وقت مضى"، متوقعا تجدد الاحتجاجات في نهاية المطاف، في وقت تكثّف فيه الولايات المتحدة ضغوطها.

وقال روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "هذا النظام ربما يكون أضعف من أي وقت مضى، والمشكلة الأساسية التي يواجهها ... هي أنه لا يملك وسيلة للاستجابة للشكاوى الرئيسية للمتظاهرين، والمتمثلة في انهيار اقتصادهم".