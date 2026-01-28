روبيو: إيران "أضعف من أي وقت مضى"

وقال روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "هذا النظام ربما يكون أضعف من أي وقت مضى، والمشكلة الأساسية التي يواجهها ... هي أنه لا يملك وسيلة للاستجابة للشكاوى الرئيسية للمتظاهرين، والمتمثلة في انهيار اقتصادهم".
وفيما يتعلق بفنزويلا، توقع روبيو إعادة التمثيل الدبلوماسي الدائم إلى فنزويلا "في القريب العاجل"، وذلك بعد أسابيع من اعتقال على نيكولاس مادورو.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يحذر إيران .. ويرسل أسطولا بحريا كبيرا
-
ترامب: الهجوم التالي على إيران سيكون أسوأ بكثير
-
مصر تتدخل بين إيران وأمريكا لوقف التصعيد
-
مصرع نائب رئيس وزراء ولاية هندية بتحطم طائرة
-
روبيو يحذر الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: مصير مادورو أمامك
-
قاضٍ أمريكي يمنع مؤقتا ترحيل طفل بعد اعتقاله من إدارة الهجرة
-
إيران تنفذ حكم الإعدام بحق مدان بالتجسس لصالح إسرائيل
-
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأميركية وترقب عالمي لاجتماع الفيدرالي اليوم