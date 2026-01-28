الأربعاء 2026-01-28 11:33 م

روبيو: إيران "أضعف من أي وقت مضى"

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
ماركو روبيو
 
الأربعاء، 28-01-2026 11:10 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إن إيران اليوم "أضعف من أي وقت مضى"، متوقعا تجدد الاحتجاجات في نهاية المطاف، في وقت تكثّف فيه الولايات المتحدة ضغوطها.

وقال روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "هذا النظام ربما يكون أضعف من أي وقت مضى، والمشكلة الأساسية التي يواجهها ... هي أنه لا يملك وسيلة للاستجابة للشكاوى الرئيسية للمتظاهرين، والمتمثلة في انهيار اقتصادهم".


وفيما يتعلق بفنزويلا، توقع روبيو إعادة التمثيل الدبلوماسي الدائم إلى فنزويلا "في القريب العاجل"، وذلك بعد أسابيع من اعتقال على نيكولاس مادورو.

 
 


