روبيو: إيران تحاول تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات

وأضاف روبيو، في حديثه للصحفيين، أن إيران تمتلك صواريخ بالستية تشكل خطرا على القواعد الأميركية في المنطقة، وتهدد المصالح الأميركية ومختلف القواعد المنتشرة فيها، مشيرا إلى أن طهران تحاول أيضا امتلاك صواريخ عابرة للقارات.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يبلغ زيلينسكي بضرورة إنهاء الحرب مع روسيا في أقرب وقت
-
ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 40 قتيلا
-
نائب الرئيس الأميركي: ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران
-
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا أثناء رعيه الأغنام غرب بريقة بريف القنيطرة
-
مقتل 4 وإصابة 10 في انفجار بمصنع أسمدة غربي روسيا
-
أكسيوس: إدارة ترامب تشترط اتفاقا نوويا دائما مع إيران لتفادي الحرب
-
حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران
-
4 قتلى في هجوم أوكراني بالمسيّرات على مصنع في غرب روسيا