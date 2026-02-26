روبيو: إيران تحاول تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن إيران تمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة، وتسعى إلى إعادة تطوير عناصر من برنامجها النووي.

