الخميس 2026-02-26 04:48 ص

روبيو: إيران تحاول تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ليل الأربعاء – الخميس، إن تحرك الكنيست الإسرائيلي باتجاه ضم الضفة الغربية من شأنه أن يهدد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الصراع في قطاع غزة. وأضاف روبيو، أن دو
ماركو روبيو
 
الخميس، 26-02-2026 03:24 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن إيران تمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة، وتسعى إلى إعادة تطوير عناصر من برنامجها النووي.

وأضاف روبيو، في حديثه للصحفيين، أن إيران تمتلك صواريخ بالستية تشكل خطرا على القواعد الأميركية في المنطقة، وتهدد المصالح الأميركية ومختلف القواعد المنتشرة فيها، مشيرا إلى أن طهران تحاول أيضا امتلاك صواريخ عابرة للقارات.

 
 


قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ليل الأربعاء – الخميس، إن تحرك الكنيست الإسرائيلي باتجاه ضم الضفة الغربية من شأنه أن يهدد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الصراع في قطاع غزة. وأضاف روبيو، أن دو

