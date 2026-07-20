روبيو: إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط وواشنطن منفتحة على الدبلوماسية

وقال روبيو، في تصريحات للصحفيين قبيل توجهه إلى الفلبين للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إن بعض المسؤولين الإيرانيين يسعون إلى السيطرة على المضيق واستخدامه وسيلة للضغط على العالم.
وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ ما يلزم لحماية حركة الشحن العالمية، مشيراً إلى ضرورة أن تقدم الدول الأخرى المعدات أو الدعم المالي للمساهمة في تحمل هذا العبء.
وفيما يتعلق بإمكانية الحل الدبلوماسي، شدد روبيو على أن واشنطن ما تزال منفتحة على الدبلوماسية، لكنه أكد أن أي اتفاق يجب أن يكون حقيقياً وتلتزم إيران بتنفيذه.
وأضاف أن مذكرة التفاهم لا يمكن أن تبقى سارية إذا استمرت طهران في انتهاك بنودها، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل السعي إلى حل دبلوماسي رغم التصعيد.
ويأتي ذلك في وقت نفذ فيه الجيش الأميركي، فجر الاثنين، موجة جديدة من الضربات ضد إيران، لليلة التاسعة على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق صافرات الإنذار في البحرين
-
مقتل جندي أميركي وإصابة آخر خلال التعامل مع مسيّرة إيرانية في شمال العراق
-
إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار في ولاية أريزونا
-
الكويت تدين العدوان الإيراني على محطة للكهرباء وتقطير المياه
-
القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل جندي شمال العراق
-
روبيو يلتقي عون ويشيد بـ"المضي قدما نحو السلام"
-
جيش الاحتلال: اعتراض طائرة مسيّرة قرب الحدود مع سوريا
-
السودان .. اشتباه في استخدام سلاح كيميائي بأم قرفة في شمال كردفان