روبيو: إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط وواشنطن منفتحة على الدبلوماسية

07:25 ص

الوكيل الإخباري- اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط في الصراع القائم، داعياً الدول الأخرى إلى تكثيف جهودها للمساهمة في حماية حركة الملاحة العالمية. اضافة اعلان





وقال روبيو، في تصريحات للصحفيين قبيل توجهه إلى الفلبين للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إن بعض المسؤولين الإيرانيين يسعون إلى السيطرة على المضيق واستخدامه وسيلة للضغط على العالم.



وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ ما يلزم لحماية حركة الشحن العالمية، مشيراً إلى ضرورة أن تقدم الدول الأخرى المعدات أو الدعم المالي للمساهمة في تحمل هذا العبء.



وفيما يتعلق بإمكانية الحل الدبلوماسي، شدد روبيو على أن واشنطن ما تزال منفتحة على الدبلوماسية، لكنه أكد أن أي اتفاق يجب أن يكون حقيقياً وتلتزم إيران بتنفيذه.



وأضاف أن مذكرة التفاهم لا يمكن أن تبقى سارية إذا استمرت طهران في انتهاك بنودها، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل السعي إلى حل دبلوماسي رغم التصعيد.



ويأتي ذلك في وقت نفذ فيه الجيش الأميركي، فجر الاثنين، موجة جديدة من الضربات ضد إيران، لليلة التاسعة على التوالي.





