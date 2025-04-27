روبيو: الأسبوع المقبل قد يكون مفصليا لإبرام اتفاق ينهي النزاع في أوكرانيا

11:43 م

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد، إنّ الأسبوع المقبل قد يكون "مفصليا" على صعيد الجهود المبذولة لوضع حد للحرب الدائرة في أوكرانيا، في خضم ضغوط يمارسها الرئيس دونالد ترامب على موسكو وكييف لإبرام اتفاق. اضافة اعلان





ترامب الذي التقى السبت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش جنازة البابا فرنسيس، يبدي بشكل متزايد نفاد صبره إزاء الطرفين، وقال السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ربما لا يريد وقف الحرب".



وصرح روبيو الأحد لشبكة إن بي سي "نحن قريبون للغاية، لكننا لسنا قريبين بما يكفي"، وأضاف "أعتقد أن الأسبوع سيكون مفصليا".



وتابع "علينا أن نتّخذ قرارا بشأن ما إذا كنا نريد مواصلة الانخراط في هذا المسعى، أو ما إذا الوقت قد حان للتركيز على قضايا أخرى لا تقلّ أهمية، إن لم تكن أكثر أهمية، في بعض الأحيان".



لكن روبيو لفت إلى وجود "أسباب تدعو للتفاؤل، وأخرى تدعو للتحلّي بالواقعية" في ما يتّصل بفرص التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع الذي أشعل فتيله الحرب على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.



وإذ شدّد على عدم وجود "حلّ عسكري" للحرب، قال إن "الحلّ الوحيد لهذه الحرب هو بتسوية تفاوضية يتعيّن فيها على الطرفين التخلّي عن شيء يقولان إنهما يريدانه وإعطاء الطرف الآخر شيئا يتمنّيان عدم إعطائه".