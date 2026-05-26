روبيو: التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأميركية

وزير الخارجية الأميركي
الثلاثاء، 26-05-2026 07:22 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا، رغم الضربات الأميركية الجديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين.اضافة اعلان


وأضاف روبيو للصحفيين في جايبور خلال زيارة رسمية للهند "دارت بعض المحادثات في قطر اليوم، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم. أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام".

وتابع "أعرب الرئيس عن رغبته في التوصل إلى اتفاق. إما أن يعقد صفقة جيدة أو لا يعقد أي صفقة".

وجاءت الضربات في الوقت الذي وصل فيه كبار المفاوضين الإيرانيين إلى الدوحة لحضور أحدث جولة من المحادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر، والتي دفعت إيران إلى فرض حصار على مضيق هرمز، الشريان الحيوي لصادرات الطاقة العالمية.

وأكد روبيو للصحفيين أن "المضائق يجب أن تكون مفتوحة"، مضيفا "سيتم فتحها بطريقة أو بأخرى، لذا يجب أن تكون مفتوحة".
 
 


