 
الجمعة 2025-02-14 04:20 ص
 

روبيو: الخطة الوحيدة المتاحة هي نقل الفلسطينيين خارج غزة

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الجمعة، 14-02-2025 02:48 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ان الخطة الوحيدة المتاحة لنا هي نقل الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

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وأضاف "سنمنح البلدان العربية فرصة لتقديم خطة حول غزة وأعتقد أنهم يعملون بحسن نية".


وتابع "سننظر في الخطة التي ستقدمها البلدان العربية بخصوص غزة ونرى ما هو محتواها".


وبين "سيتعين علينا في نهاية المطاف أن نعرف ماذا سيحدث في غزة".

 
gnews

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