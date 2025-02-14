روبيو: الخطة الوحيدة المتاحة هي نقل الفلسطينيين خارج غزة

وأضاف "سنمنح البلدان العربية فرصة لتقديم خطة حول غزة وأعتقد أنهم يعملون بحسن نية".
وتابع "سننظر في الخطة التي ستقدمها البلدان العربية بخصوص غزة ونرى ما هو محتواها".
وبين "سيتعين علينا في نهاية المطاف أن نعرف ماذا سيحدث في غزة".
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