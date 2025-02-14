روبيو: الخطة الوحيدة المتاحة هي نقل الفلسطينيين خارج غزة

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ان الخطة الوحيدة المتاحة لنا هي نقل الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

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وأضاف "سنمنح البلدان العربية فرصة لتقديم خطة حول غزة وأعتقد أنهم يعملون بحسن نية".



وتابع "سننظر في الخطة التي ستقدمها البلدان العربية بخصوص غزة ونرى ما هو محتواها".