روبيو: الولايات المتحدة أغلقت رسميا 83% من برامج وكالة USAID

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن بلاده بعد ستة أسابيع من المراجعة، أغلقت رسميا 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

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وكتب الوزير على منصة التواصل الاجتماعي X، أن هذه الوكالة أنفقت عشرات المليارات من الدولارات على أغراض لا تلبي مصالح الولايات المتحدة.



وأضاف روبيو: "بعد ستة أسابيع من المراجعة، أغلقنا رسميا 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يتم حاليا إغلاق 5.2 ألف من العقود التي أنفقت حتى الآن عشرات المليارات من الدولارات بطرق لم تخدم المصالح الوطنية الأساسية للولايات المتحدة، بل وأضرت بها في بعض الأحيان".



وأشار الوزير إلى أن البرامج المتبقية والتي يبلغ عددها نحو ألف برنامج، ينبغي الآن تنفيذها بفعالية أكبر تحت إشراف وزارة الخارجية الأمريكية.



وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن وزارة فعالية الحكومة الأمريكية (DOGE)، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، تركز جهودها للقضاء على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



في الثاني من فبراير وصف ماسك، وكالة USAID بأنها "منظمة إجرامية" و"يجب أن تموت".



ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد عين وزير الخارجية ماركو روبيو قائما بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقام هذا الأخير بإبلاغ الكونغرس بمراجعة المساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة.