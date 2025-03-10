روبيو: الولايات المتحدة أغلقت رسميا 83% من برامج وكالة USAID

وأضاف روبيو: "بعد ستة أسابيع من المراجعة، أغلقنا رسميا 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يتم حاليا إغلاق 5.2 ألف من العقود التي أنفقت حتى الآن عشرات المليارات من الدولارات بطرق لم تخدم المصالح الوطنية الأساسية للولايات المتحدة، بل وأضرت بها في بعض الأحيان".
وأشار الوزير إلى أن البرامج المتبقية والتي يبلغ عددها نحو ألف برنامج، ينبغي الآن تنفيذها بفعالية أكبر تحت إشراف وزارة الخارجية الأمريكية.
وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن وزارة فعالية الحكومة الأمريكية (DOGE)، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، تركز جهودها للقضاء على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
في الثاني من فبراير وصف ماسك، وكالة USAID بأنها "منظمة إجرامية" و"يجب أن تموت".
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد عين وزير الخارجية ماركو روبيو قائما بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقام هذا الأخير بإبلاغ الكونغرس بمراجعة المساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة.
-
أخبار متعلقة
-
الصين تطلق بنجاح قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات
-
بيان صادر من وزارة الدفاع السورية حول عملية الساحل
-
"العنف يزيد من تعقيد الوضع".. إيران تعلق على أحداث الساحل السوري
-
انتخاب مارك كارني رئيساً لوزراء كندا خلفاً لترودو
-
بالفيديو .. تحطم طائرة بموقف سيارات قرب مطار بنسلفانيا
-
اجتماع متوتر بين وزير إسرائيلي ومسؤول مصري
-
"لا يحترمني؟".. ترامب يهاجم واشنطن بوست بسبب بوتين
-
سوريا .. إلغاء قرار أصدره الأسد بحق 5 ملايين سوري