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روبيو: الولايات المتحدة تدرس فرض إجراءات إضافية ضد الصين

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أرشيفية
الثلاثاء، 04-02-2025 08:37 ص

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تدرس فرض إجراءات إضافية ضد الصين.

وقال روبيو لقناة "فوكس نيوز" عندما سئل عما إذا كان ينبغي لبكين أن تتوقع المزيد من واشنطن بعد الرسوم الجمركية التي كانت فرضتها على السلع الصينية: "نعم، بالطبع".

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وأضاف روبيو كتوضيح الاتهام أن الصين تواصل "الغش والسرقة".


وفي وقت سابق، أعربت الصين عن استيائها الشديد من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية.


ووقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي يفرض رسوما جمركية على السلع القادمة من كندا والمكسيك والصين.


وقد بلغت نسبة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع المستوردة من المكسيك وكندا 25%، وعلى السلع المستوردة من الصين 10%.

 

RT

 
gnews

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