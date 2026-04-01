الأربعاء 2026-04-01 05:20 ص

روبيو: الولايات المتحدة ترى "خط النهاية" في الحرب على إيران

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
 
الأربعاء، 01-04-2026 05:09 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن واشنطن ترى "خط النهاية" في الحرب مع إيران، التي دخلت أسبوعها الخامس.اضافة اعلان


وأضاف روبيو في حديثه لقناة فوكس نيوز "نرى خط النهاية. ليس اليوم، وليس غدا، ولكنه آت"، مشيرا إلى وجود احتمال لاجتماع مباشر مع إيران في مرحلة ما.

وتحدث عن أن "لا شيء تفعله أي دولة لمساعدة إيران يعيق مهمتنا بأي شكل من الأشكال". وتابع أنه سيتعين على الولايات المتحدة مراجعة العلاقة مع حلف الأطلسي بعد حرب إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة "ستغادر" إيران "قريبا جدا" في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع.

ورد ترامب على سؤال حول سعر الوقود قائلا "كل ما عليّ فعله هو مغادرة إيران، وسنفعل ذلك قريبا جدا" مشيرا إلى أن ذلك سيكون في غضون "أسبوعين أو ربما 3 أسابيع".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني

عربي ودولي 8 قتلى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي الشرع: سوريا ستبقى خارج أي صراع بشأن إيران ما لم تتعرض لاستهداف

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انتعاش مؤشرات الأسهم الأميركية

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي روسيا تدعو إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: حرب إيران تقترب من نهايتها

علم إيران مرفوع في طهران

عربي ودولي محافظة طهران تعتمد نظام العمل عن بُعد

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي الرئيس الإيراني: مستعدون لإنهاء الحرب بضمانات



 






الأكثر مشاهدة