روبيو: الولايات المتحدة ترى "خط النهاية" في الحرب على إيران

05:09 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن واشنطن ترى "خط النهاية" في الحرب مع إيران، التي دخلت أسبوعها الخامس.





وأضاف روبيو في حديثه لقناة فوكس نيوز "نرى خط النهاية. ليس اليوم، وليس غدا، ولكنه آت"، مشيرا إلى وجود احتمال لاجتماع مباشر مع إيران في مرحلة ما.



وتحدث عن أن "لا شيء تفعله أي دولة لمساعدة إيران يعيق مهمتنا بأي شكل من الأشكال". وتابع أنه سيتعين على الولايات المتحدة مراجعة العلاقة مع حلف الأطلسي بعد حرب إيران.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة "ستغادر" إيران "قريبا جدا" في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع.



ورد ترامب على سؤال حول سعر الوقود قائلا "كل ما عليّ فعله هو مغادرة إيران، وسنفعل ذلك قريبا جدا" مشيرا إلى أن ذلك سيكون في غضون "أسبوعين أو ربما 3 أسابيع".





