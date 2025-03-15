روبيو: الولايات المتحدة تعارض فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا

وبحسب قوله لا تستطيع الولايات المتحدة السيطرة على تصرفات أوروبا، لكن واشنطن تأمل في التوصل إلى تفاهم حلفائها الأوروبيين على وقف إطلاق النار بسرعة.
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