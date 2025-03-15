روبيو: الولايات المتحدة تعارض فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا

الوكيل الإخباري- صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة تعارض فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا.

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وقال روبيو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع: "لقد أوضح الرئيس ترامب أن لدينا عدة الخيارات استراتيجية".