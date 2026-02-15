الإثنين 2026-02-16 01:10 ص

روبيو: الولايات المتحدة راضية عن "المسار" القائم في سوريا

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
ماركو روبيو
 
الأحد، 15-02-2026 11:51 م

الوكيل الإخباري-   أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد بـ "المسار" الذي تسلكه سوريا في ظل الاتفاق بين السلطة في دمشق والأكراد، رغم إقراره بوقوع أحداث "مثيرة للقلق".

وقال روبيو خلال زيارة إلى سلوفاكيا "مرت بعض الأيام التي كانت مثيرة جدا للقلق، لكننا راضون عن المسار... علينا أن نحافظ على هذا المسار. هناك اتفاقات جيدة قائمة".

 
 


