روبيو: الولايات المتحدة راضية عن "المسار" القائم في سوريا

الوكيل الإخباري- أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد بـ "المسار" الذي تسلكه سوريا في ظل الاتفاق بين السلطة في دمشق والأكراد، رغم إقراره بوقوع أحداث "مثيرة للقلق".

اضافة اعلان