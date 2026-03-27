الجمعة 2026-03-27 10:08 م

روبيو: الولايات المتحدة قلقة من أعمال عنف المستوطنين بالضفة الغربية

الجمعة، 27-03-2026 08:22 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا إلى أنها عبرت عن هذا الموقف للحكومة الإسرائيلية.اضافة اعلان


وفي حديثه للصحفيين قبل مغادرته اجتماع مجموعة السبع في فرنسا، قال روبيو إنه يتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات بشأن ذلك.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية بعد اختتام أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا.

من جانب آخر، أضاف روبيو أن الولايات المتحدة بانتظار مزيد من التوضيحات بشأن الطرف الذي ستتحدث معه في أي مفاوضات محتملة مع إيران.

وأشار إلى أن واشنطن قادرة على تحقيق أهدافها في إيران "من دون أي قوات برية"، في إطار العمليات الجارية.

وقالت ثلاثة مصادر إن روبيو لم يطلب حاليًا من دول مجموعة السبع المساهمة بسفن لتأمين أو تطهير مضيق هرمز، لكنه دعاها إلى الاستعداد للقيام بدور محتمل في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب.
 
 


