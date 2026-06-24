روبيو: الولايات المتحدة لن تفعل شيئا يقوض أمن الحلفاء في الخليج

وأضاف روبيو للصحفيين في مدينة الكويت قبل أن يغادر إلى البحرين "سنقف بالكامل مع شركائنا في الخليج... لهذا السبب أقوم بتلك الزيارات الآن ولهذا أنا هنا".
وتابع قائلا: "لن نفعل أي شيء من شأنه أن يضعف أمن حلفائنا.. حلفائنا منذ فترة طويلة في المنطقة".
وتشمل جولة روبيو في المنطقة ثلاث دول خليجية، ويسعى فيها لطمأنة حلفاء الخليج الذين يعتبرون أن الاتفاق المقترح مع إيران متساهل للغاية مع قوة في المنطقة هاجمتهم خلال الحرب. وعقب محادثات أجراها مع رئيس الإمارات في وقت سابق من الأربعاء، التقى روبيو بقادة كويتيين قبل أن يتوجه إلى البحرين.
ويتضمن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الذي أبرم الأسبوع الماضي، وهو الأول من نوعه الذي يوقعه رئيسان أميركي وإيراني منذ الثورة الإيرانية عام 1979، مقترحا لإنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار وتخفيف بعض العقوبات.
وفي أعقاب توقيع مذكرة التفاهم الأسبوع الماضي، بدأ الجانبان محادثات فنية لبلورة التفاصيل الدقيقة لتنفيذ الاتفاق، الذي أثار استياء ديمقراطيين وبعض أصحاب المواقف المتشددة التي تميل للخيارات العسكرية داخل الحزب الجمهوري.
وقال روبيو "إذا كانت إيران ترغب في إبرام اتفاق جيد وحقيقي، فإن الولايات المتحدة منفتحة على ذلك. أما إذا لم تكن كذلك، فمن المؤكد أن الرئيس يمتلك خيارات أخرى".
وأضاف أن المفاوضين الفنيين سيستأنفون المحادثات في نهاية الشهر، ومن المرجح أن يتوجهوا إلى سويسرا مرة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية
-
فرنسا تسجل الأربعاء اليوم الأشد حرارة في تاريخها
-
ترامب: إيران أبلغتنا أنه لا توجد أي رسوم مطلوبة لعبور مضيق هرمز
-
أوروبا تستعد ليوم آخر من موجة الحر
-
تعرف على موعد أول أيام رمضان 2027 وفقا للحسابات الفلكية
-
محادثات مرتقبة بين إيران ودول الخليج والعراق لبحث مستقبل مضيق هرمز
-
رصد أول إصابة بفيروس إيبولا في فرنسا
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية "سيحصل"