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روبيو: تاريخ القرن الـ 21 سيتمحور حول الولايات المتحدة والصين

روبيو
روبيو
 
الخميس، 20-03-2025 02:19 ص

الوكيل الإخباري-   صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن تاريخ القرن الـ 21 سيتمحور حول العلاقات الأمريكية الصينية.

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وقال روبيو في حديث لقناة "Salem News Channel"، يوم الأربعاء: "أعتقد أن تاريخ القرن الـ 21 سيتمحور حول ما سيحدث بين الولايات المتحدة والصين".

 
 
gnews

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