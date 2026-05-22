روبيو: تقدم في المفاوضات مع إيران لكن عقبة اليورانيوم لم تحل بعد

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تواصل الإصرار على ضرورة التخلص من اليورانيوم الإيراني المخصب.

وقال روبيو، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "الناتو" في السويد، معلقا على مسار الحوار مع إيران: "ينبغي معالجة مسألة اليورانيوم المخصب، والتخلص منه، وبالطبع معالجة مسألة التخصيب في المستقبل".

وفي الوقت نفسه، أشار روبيو إلى أن واشنطن ترى تقدما في العملية الدبلوماسية مع طهران، قائلا: "هناك بعض التقدم. لا أريد المبالغة فيه، ولا أريد التقليل من شأنه".

ووصف هذا التقدم بأنه "علامة جيدة"، لكنه شدد على أنه "لا يزال هناك بعض العمل الذي يجب القيام به".


يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير الماضي بشن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية. وأعلنت واشنطن وطهران في 8 أبريل وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا للموانئ الإيرانية، بينما أعلنت إيران فرض قواعد خاصة للعبور عبر مضيق هرمز.

 
 


