روبيو: ثمة دول تنقل الرسائل مع إيران وحققنا تقدما ملموسا في هذا المجال

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن ثمة تقدما ملموسا في نقل الرسائل مع إيران، في وقت دعا فيه الدول المعنية بالقانون الدولي إلى التحرك إزاء ما وصفه بتهديد طهران للملاحة العالمية.





وقال روبيو إن "ثمّة دولا تنقل الرسائل مع إيران، وقد حققنا تقدما ملموسا في هذا المجال"، من دون أن يحدّد طبيعة هذا التقدم أو الدول الوسيطة.



وأضاف أن على "الدول التي تهتم بالقانون الدولي اتخاذ إجراء تجاه تهديد إيران للملاحة العالمية".

وأشار روبيو إلى أن "مضيق هرمز يمكن أن يفتح من جديد إذا توقفت إيران عن تهديد الملاحة العالمية".









